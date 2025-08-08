ВС РФ продвинулись к Волчанску на харьковском направлении

Российские войска продвигаются к Волчанску. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать позиции и используют для этого артиллерию и беспилотники. Однако подразделения армии России выбивают противника и вынуждают его отступать на вторую линию обороны.

Военный эксперт Василий Фатигаров назвал Волчанск значимым населенный пунктом, поскольку при его освобождении будет отрезано снабжение противника на харьковском направлении.

За минувшие сутки российские войска также нанесли удары по скоплениям ВСУ в районе населенных пунктов Тихое и Хатнее, а также возле Купянска и Тамаргановки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.