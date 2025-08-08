Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 11:30

Политика

ВС РФ продвинулись к Волчанску на харьковском направлении

ВС РФ продвинулись к Волчанску на харьковском направлении

Эксперт рассказал о ситуации на рынках на фоне истекающего дедлайна Трампа по Украине

В России предложили увеличить маткапитал до 1 млн рублей

ВС РФ продолжают ликвидировать ВСУ в приграничье Курской области

Новости мира: сотни людей вышли на протесты в Ливане

Прямые переговоры Путина и Трампа могут пройти на следующей неделе

Трамп отверг необходимость переговоров Путина и Зеленского

Новость о встрече Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ

Останкинскую телебашню подсветили цветами флагов России и ОАЭ

Путин предположил, что встреча с Трампом может пройти в ОАЭ

Российские войска продвигаются к Волчанску. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать позиции и используют для этого артиллерию и беспилотники. Однако подразделения армии России выбивают противника и вынуждают его отступать на вторую линию обороны.

Военный эксперт Василий Фатигаров назвал Волчанск значимым населенный пунктом, поскольку при его освобождении будет отрезано снабжение противника на харьковском направлении.

За минувшие сутки российские войска также нанесли удары по скоплениям ВСУ в районе населенных пунктов Тихое и Хатнее, а также возле Купянска и Тамаргановки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика