08 августа, 07:15

Политика

Трамп отверг необходимость переговоров Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп отверг условие для встречи с Владимиром Путиным. Он отрицательно ответил на вопрос, что перед прямыми переговорами российский лидер должен пообщаться с лидером Украины Владимиром Зеленским. Путин подобные контакты ранее называл возможными, но при создании условий, до которых еще "далеко".

Что касается новых антироссийских санкций, то их введение, по словам Трампа, зависит от российского президента. От того, что он скажет.

Ранее Трамп обещал с 8 августа ввести вторичные торговые пошлины против партнеров России. Однако Москва готова к любому развитию событий. Как ранее отмечали политологи, новые санкции никак не повлияют на российскую экономику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

