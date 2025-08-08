00:10Политика
Трамп заявил, что усиление санкций против России зависит от действий Москвы
Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru
Перспектива введения новых санкций в отношении России будет зависеть от действий руководства страны. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что посмотрит, что произойдет дальше. Он признался, что "очень разочарован" и не любит долгих ожиданий.
Также президент Штатов добавил, что контакты России с президентом Украины Владимиром Зеленским не являются условием для проведения саммита РФ – США. По его словам, лидеры России и Украины хотят встретиться с ним отдельно.
Ранее заместитель официального представителя Госдепа США Томми Пиготт не стал подтверждать информацию о том, что Трамп якобы встретится с Путиным только в том случае, если последний будет готов начать переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также не стал подтверждать планы администрации Трампа по введению 8 августа санкций против России.