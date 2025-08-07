Госдеп США отказался подтвердить, что Трамп потребовал встречи Путина с Зеленским

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Valerie Plesch

Заместитель официального представителя Госдепа США Томми Пиготт не стал подтверждать информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы встретится с Владимиром Путиным только в том случае, если последний будет готов начать переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова передает РИА Новости.

Соответствующую информацию ранее озвучила газета New York Post со ссылкой на неназванный источник в Белом доме.

Поэтому в американском госдепартаменте попросили задать вопрос о графике президента США Белому дому.

"Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнерами и с Украиной", – уточнил Пиготт.

Он также не стал подтверждать планы администрации Трампа по введению 8 августа санкций против России.

6 августа в Москву прилетал спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Трамп заявлял, что от визита Уиткоффа зависят дальнейшие действия по урегулированию конфликта на Украине.

Разговор Уиткоффа и Путина прошел в Кремле, продлившись примерно три часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, который присутствовал на переговорах, охарактеризовал беседу российского лидера и спецпосланника президента США как полезную и конструктивную.

По словам Ушакова, Уиткофф и Путин обсудили конфликт на Украине и перспективы возможного развития сотрудничества США и РФ. Он уточнил, что со стороны России были переданы некоторые сигналы. Москва также получила их от американской стороны.

Встречу Уиткоффа и Путина прокомментировал спустя время Трамп, назвав ее продуктивной. По словам американского лидера, сторонам удалось достичь "большого прогресса". Он также сообщил сразу нескольким союзникам в США и Европе итоги беседы российского лидера и спецпосланника президента США.

После этого СМИ сообщили, что Трамп собирается на следующей неделе провести личную встречу с Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что РФ выражает желание провести встречу с президентом США. Она добавила, что американский лидер открыт к диалогу.

Сам Трамп сообщил о хороших перспективах для завершения конфликта на Украине и проведения его встречи с Путиным. Также он не исключил возможность проведения трехсторонней встречи с российским лидером и Зеленским.

Через некоторое время Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа. Он добавил, что место проведения мероприятия уже утверждено, но о нем объявят позже. При этом помощник президента РФ подтвердил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов.

Он также затронул тему возможной трехсторонней встречи. По его словам, этот вариант был упомянут спецпредставителем президента США во время встречи в Кремле. Однако Ушаков сообщил, что это предложение конкретно не обсуждалось. Именно поэтому российская сторона оставила данную идею без комментария.

С комментариями также выступил Путин. Он назвал ОАЭ одним из самых подходящих мест для своей встречи с Трампом. Президент уточнил, что заинтересованность в этих переговорах была проявлена с обеих сторон.

Говоря о возможной встрече с Зеленским, российский лидер заявил, что в целом не имеет ничего против, но для таких переговоров должны быть созданы условия.

