Новости мира: массовые протесты прошли в Индонезии

Массовые протесты прошли в Индонезии. Машина скорой помощи гуманитарной организации Humanies Project попала под удар слезоточивого газа во время столкновений в Джакарте. Беспорядки вспыхнули после гибели курьера, сбитого полицейским автомобилем, и охватили крупные города страны. Президент Прабово Субианто осудил действия полиции, но это не остановило волну народного гнева.

В Индии сильные ливни превратили местную реку Рави в неуправляемую воронку. Кадры, снятые очевидцами, впечатляют. Вода бурными потоками прорывается через дамбу и с громким ревом затягивает туда бревна. Опоры едва выдерживают такой напор. Жители сообщают, что большая вода уничтожила урожай, размыла дороги и мосты и затопила целые деревни. Стихия крошит асфальт, а ущерб только предстоит оценить.

