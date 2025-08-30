Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 09:30

Новости мира: массовые протесты прошли в Индонезии

В Госдуме предложили запретить альпинистам высотные восхождения без инструктора

Новости мира: в Вашингтоне профсоюзы вышли на марш против политики Трампа

ВС РФ заняли поселок Нелеповка в ДНР

Новости мира: Трамп оказался недоволен позицией Украины

Новости мира: премьер-министр правительства хуситов погиб после авиаудара в Сане

Новости мира: около 15 человек погибли при обрушении самодельного дома в Индии

ВС РФ взяли под контроль поселок Первое Мая в ДНР

Новости мира: тайфун "Каджики" обрушился на Таиланд

Массовые протесты прошли в Индонезии. Машина скорой помощи гуманитарной организации Humanies Project попала под удар слезоточивого газа во время столкновений в Джакарте. Беспорядки вспыхнули после гибели курьера, сбитого полицейским автомобилем, и охватили крупные города страны. Президент Прабово Субианто осудил действия полиции, но это не остановило волну народного гнева.

В Индии сильные ливни превратили местную реку Рави в неуправляемую воронку. Кадры, снятые очевидцами, впечатляют. Вода бурными потоками прорывается через дамбу и с громким ревом затягивает туда бревна. Опоры едва выдерживают такой напор. Жители сообщают, что большая вода уничтожила урожай, размыла дороги и мосты и затопила целые деревни. Стихия крошит асфальт, а ущерб только предстоит оценить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

