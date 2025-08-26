Форма поиска по сайту

26 августа, 11:30

Освобождение села Запорожское на границе с ДНР лишило ВСУ опорного узла обороны

Российские военнослужащие группировки войск "Восток", освободившие село Запорожское в Днепропетровской области на границе с ДНР, лишили ВСУ очередного опорного узла обороны. К такому выводу пришли военные эксперты.

Во время боев огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и беспилотной авиации. Было уничтожено больше 10 единиц техники, а также подавлены огневые точки в лесополосах и заняты подготовленные оборонительные сооружения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
