Российские военнослужащие группировки войск "Восток", освободившие село Запорожское в Днепропетровской области на границе с ДНР, лишили ВСУ очередного опорного узла обороны. К такому выводу пришли военные эксперты.

Во время боев огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и беспилотной авиации. Было уничтожено больше 10 единиц техники, а также подавлены огневые точки в лесополосах и заняты подготовленные оборонительные сооружения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

