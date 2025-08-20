Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

20 августа, 22:30

Происшествия

Новости регионов: в МВД зафиксировали первое мошенничество через мессенджер MAX

В МВД сообщили о первом зафиксированном хищении денег через новый российский мессенджер MAX. Преступники действовали из заграницы. Они позвонили жительнице Курска, представились сотрудниками госорганов и выманили у нее более 400 тысяч рублей.

В Уфе заметили мальчика, выгулявшего на поводке робота-собаку. Механический пес послушно шел рядом. Это вызвало интерес у других детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиятехнологииобществорегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова

