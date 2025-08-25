Спасатели нашли туристов, потерявшихся в районе вулкана Баранского

Спасатели нашли группу туристов, которая потерялась в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Все 10 человек живы, вертолетом их отправили в Курильск, сообщает МЧС России.

По словам гидов, несколько дней группа шла под проливным дождем и сбилась с пути из-за сильного тумана. Сырость также не дала развести сигнальный костер.

Более того, организаторы не зарегистрировали поход в МЧС, как требуют правила. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.