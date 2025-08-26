"Известия": траты на букет к 1 сентября составят около 4 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Траты на букет цветов к началу учебного года составят в среднем порядка 4 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные компании "Платформа ОФД".

Таким образом, средний чек на букет к 1 сентября вырос за год на 9%. При покупках онлайн стоимость букета немного выше – 4,6 тысячи рублей.

По словам аналитиков, родители обычно не экономят на данной категории, учитывая букет в качестве обязательного подарка. Чаще всего предпочтение отдается проверенным вариантам: розы с возможными дополнениями композиции в виде ирисов и гортензий. Некоторые также выбирают к празднику букеты из клубники (около 3,2 тысячи рублей) либо зефира (2,8 тысячи рублей).

Минпросвещения РФ ранее разработало список из 17 обязательных школьных предметов на новый учебный год. По желанию родителей школьники также смогут изучить "Второй иностранный язык", "Родной язык", "Родную литературу".

Дни открытых дверей стартовали в 51 школе Москвы. С 25 по 30 августа посетители смогут увидеть, как изменились учебные пространства по программе "Моя школа". Чтобы жители столицы могли лично оценить все изменения, правительство города организовало уникальные экскурсии.