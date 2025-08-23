Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 09:30

Российские военнослужащие освободили сразу три населенных пункта за прошедшие сутки – Катериновку, Владимировку и Русин Яр. Города расположены на севере Донецкой Народной Республики (ДНР). Именно там находится крупный транзитный железнодорожный узел.

Кроме того, вооруженные силы России за неделю шесть раз ударили по военным объектам ВСУ. Поражены в том числе нефтеперерабатывающий завод, поставлявший топливо подразделениям ВСУ на Донбассе, а также склады оперативно-тактических ракет "Сапсан".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
