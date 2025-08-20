Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 21:30

"Московский патруль": в ГД предложили ввести страховку для пользователей СИМ

"Московский патруль": в ГД предложили ввести страховку для пользователей СИМ

В Госдуме предложили ввести страховку для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Она будет действовать по аналогии с ОСАГО.

В настоящее время СИМ страхуют только кикшеринговые компании. По мнению авторов инициативы, добровольное страхование пользователей обеспечит всем участникам дорожного движения гарантию компенсации причиненных убытков.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
