20 августа, 21:30Политика
"Московский патруль": в ГД предложили ввести страховку для пользователей СИМ
В Госдуме предложили ввести страховку для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Она будет действовать по аналогии с ОСАГО.
В настоящее время СИМ страхуют только кикшеринговые компании. По мнению авторов инициативы, добровольное страхование пользователей обеспечит всем участникам дорожного движения гарантию компенсации причиненных убытков.
Подробнее – в программе "Московский патруль".