Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Новости

Новости

15 августа, 11:30

Политика

ВС РФ освободили Щербиновку и Искру в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, за время проведения спецоперации было уничтожено 665 украинских самолетов, 283 вертолетов и примерно 76 тысяч беспилотников. Кроме того, противник потерял свыше 24 тысяч танков и боевых машин, 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

