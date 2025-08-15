ВС РФ освободили Щербиновку и Искру в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, за время проведения спецоперации было уничтожено 665 украинских самолетов, 283 вертолетов и примерно 76 тысяч беспилотников. Кроме того, противник потерял свыше 24 тысяч танков и боевых машин, 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

