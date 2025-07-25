Bulgari подала заявку на регистрацию товарного знака в России

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Итальянский бренд Bulgari, специализирующийся на производстве и выпуске ювелирных украшений, часов и аксессуаров, подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой электронную базу Роспатента.

Документ был подан 11 июля компанией "Булгари С.п.А". Используя бренд Bulgari, она планирует выставить на продажу в том числе парфюмерию, аксессуары, одежду, а также электронику.

В этом же месяце в Роспатент обратилась сеть ресторанов быстрого питания Subway. Заявление предполагает регистрацию нового товарного знака Subboy, под которым фирма намерена предоставлять услуги ресторанов.

До этого аналогичный документ поступил и от компании Pop Mart. В случае принятия заявки на регистрацию бренда Labubu фирма сможет создавать и продавать тематические игрушки, косметику, бытовую химию, одежду, ювелирные украшения и другие товары.