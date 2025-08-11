Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

Российская армия закрепляет успех после освобождения Часова Яра в ДНР. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА и миномет с личным составом ВСУ в районе Серебрянки. На подходе к Константиновке операторы дронов ликвидировали минометчиков ВСУ в районе Новодмитровки.

Артиллерия нанесла удары по скоплению сил противника в населенных пунктах Перше Травня, Андреевка, Варачино и Юнаковка Сумской области. В ДНР позиции ВСУ атакованы в районах Карповки, Шандриголово, Кировска, Славянска, Северска, Дружковки, Константиновки, Александро-Шультино и Клебан-Быка.

