Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 07:30

Политика

Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

В Госдуме предложили отменить домашние задания для школьников

Российские войска освободили Яблоновку в ДНР

Новости мира: в Тель-Авиве тысячи вышли на протест против планов Нетаньяху по Газу

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 августа

Владимир Путин и Лула да Силва провели телефонный разговор

Новости мира: мощный ливень обрушился на Батуми

Новости мира: Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Российские военные усиливают давление на ВСУ на Купянском направлении

Российская армия закрепляет успех после освобождения Часова Яра в ДНР. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА и миномет с личным составом ВСУ в районе Серебрянки. На подходе к Константиновке операторы дронов ликвидировали минометчиков ВСУ в районе Новодмитровки.

Артиллерия нанесла удары по скоплению сил противника в населенных пунктах Перше Травня, Андреевка, Варачино и Юнаковка Сумской области. В ДНР позиции ВСУ атакованы в районах Карповки, Шандриголово, Кировска, Славянска, Северска, Дружковки, Константиновки, Александро-Шультино и Клебан-Быка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика