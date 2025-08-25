Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 августа, 11:45

Политика

ВС РФ заняли населенный пункт Филия в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск "Центр" заняли населенный пункт Филия в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в Донецкой Народной Республике (ДНР) ВС РФ нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и бригады нацгвардии в районах Золотой Колодезь, Красноармейск и еще нескольких поселений в районе Покровска.

По данным Минобороны, за время проведения СВО уничтожены 665 самолетов ВСУ, а также 283 вертолета и около 80 тысяч беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

