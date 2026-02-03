Ограничения на продажу алкоголя начнут действовать в Красноярском крае с 1 марта

Фото: 123RF.com/justlight77

В Красноярском крае с 1 марта вступят в силу новые правила розничной торговли алкоголем. Об этом сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что магазины, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, а также заведения на первых этажах смогут продавать алкоголь только с 10:00 до 21:00.

При этом 1 июня и 1 сентября розничная продажа алкогольной продукции будет полностью запрещена во всех магазинах края.

Предприятия общественного питания смогут реализовывать напитки на летних площадках только после получения специального разрешения в краевом министерстве промышленности и торговли.

Ранее в Общественной палате России предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в стране до 21:00 или 22:00. Утверждалось, что такая мера может способствовать снижению уровня алкоголизма и преступности.

В ОП также призвали российское правительство применять все позитивное из практики антиалкогольных кампаний, в том числе времен СССР.