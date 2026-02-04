Си Цзиньпин пригласил Путина с визитом в Китай в 2026 году

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина посетить Китай с официальным визитом в первой половине 2026 года. Такое предложение он сделал во время разговора в формате видеоконференции, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Приглашение было с благодарностью принято, сроки и детали будут согласованы дополнительно", – подчеркнул он.

Помимо этого, председатель КНР предложил российскому президенту принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре в городе Шэньчжэнь. Путин ответил на предложение согласием.

Всего разговор продлился 1 час 25 минут. Ушаков отметил, что был обеспечен синхронный перевод. Лидеры в дружеском и доверительном ключе подвели итоги 2025 года, а также обсудили планы развития российско-китайских отношений.

По словам дипломата, Путин и Си Цзиньпин вновь констатировали, что стратегическое взаимодействие и всеобъемлющее партнерство России и Китая находится на "беспрецедентном уровне". Кроме того, оно носит взаимовыгодный и равноправный характер, при этом не направлено против кого-либо и не подвержено конъюнктурным изменениям.

Ранее Путин отмечал, что российско-китайские отношения прочно развиваются, а партнерство между Москвой и Пекином носит образцовый характер. Сотрудничество будет продолжаться независимо от международной обстановки, включая координацию по глобальным и региональным вопросам на двустороннем уровне, а также в ООН, БРИКС и ШОС.

