04 февраля, 15:51

Наука

Очередная мощная вспышка класса X произошла на Солнце

Фото: depositphotos/KrisCole

На Солнце была зафиксирована вспышка самого высокого класса Х. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"4 февраля в 15:12 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N16E04) зарегистрирована вспышка Х4.2 продолжительностью 16 минут", – говорится в сообщении.

С начала февраля на Солнце зарегистрировано уже семь мощных вспышек класса X, включая последнюю.

Классификация вспышек по силе рентгеновского излучения включает пять категорий: A, B, C, M и X. Самая слабая – класса A0.0 – генерирует на орбите Земли мощность излучения в 10 нановатт на квадратный метр. Каждая последующая буква в классификации означает десятикратное увеличение мощности.

Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать магнитные бури.

Ранее на Солнце такжефиксироваласьвспышка самого высокого класса X. Ее пик был достигнут в 17:08 во вторник, 3 февраля. Очевидных признаков выброса плазмы к Земле по состоянию на 17:32 не было.

Магнитная буря обрушится на Землю 4 февраля

