Новости мира: истребитель сил Малайзии взорвался при взлете

Истребитель королевских военно-воздушных сил Малайзии взорвался при взлете на авиабазе Куантан. Как сообщают местные СМИ, самолет американского производства загорелся сразу после отрыва от земли. Оба пилота истребителя выжили.

В Пакистане прогремел мощный взрыв. ЧП произошло в городе Карачи, где располагается крупнейший порт страны. Днем взорвался склад с пиротехникой.

