Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 23:30

Происшествия

Новости мира: истребитель сил Малайзии взорвался при взлете

Новости мира: истребитель сил Малайзии взорвался при взлете

Крупный пожар произошел на севере Москвы

Новости регионов: пожар в Севастополе ликвидирован

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения участникам драки в столичном клубе

С застрявшей на горе в Киргизии альпинистки могут взыскать часть средств за спасение

"Московский патруль": мужа Блиновской избили в столице

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 августа

На помощь застрявшей в Киргизии альпинистке выдвинулась еще одна группа спасателей

Пожар произошел на территории хлебозавода в районе Останкино

Москвичка не стала подавать заявление на мужа, который избил ее в ЖК "Зиларт"

Истребитель королевских военно-воздушных сил Малайзии взорвался при взлете на авиабазе Куантан. Как сообщают местные СМИ, самолет американского производства загорелся сразу после отрыва от земли. Оба пилота истребителя выжили.

В Пакистане прогремел мощный взрыв. ЧП произошло в городе Карачи, где располагается крупнейший порт страны. Днем взорвался склад с пиротехникой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика