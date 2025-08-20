Новости регионов: пожар в крымском селе Трехпрудное локализован на площади 26 га

Пожар в селе Трехпрудное в Крыму, где 19 августа загорелся сухостой, локализован на площади 26 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В настоящее время проводится проливка и дотушивание тлеющих очагов. Пламя не успело подобраться к жилым домам.

Сильный смерч повредил линии электропередачи в поселке Суксун, который находится на юго-востоке Пермского края. Порывы ветра были настолько сильные, что в воздухе летали части заборов, а также оторванные с крыш листы шифера. У многих местных жителей поваленными деревьями повреждены автомобили, а из-за скачков напряжения в сети сгорела бытовая техника.

