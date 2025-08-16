16 августа, 13:51Происшествия
Упавшую в реку в Москве машину подняли из воды
Фото: Москва 24
Автомобиль каршеринга, который упал в реку, поднят из воды, сообщили ТАСС в экстренных службах.
По информации СМИ, дальше машину ждет соответствующая экспертиза.
Кроме того, по предварительной информации столичной прокуратуры, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Lexus двигался на красный сигнал светофора.
Установление обстоятельств дорожной аварии находится под контролем прокуратуры Юго-Восточного административного округа.
Об аварии стало известно ранее, 16 августа. В салоне автомобиля каршеринга находилось пять человек, машина столкнулась с другим транспортным средством, пробила ограждение и упала в воду.
В результате ДТП пострадало два человека, их доставили в больницу для оказания помощи. При этом одной из пострадавших является девочка 2020 года рождения.