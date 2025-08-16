Упавшую в реку в Москве машину подняли из воды

Фото: Москва 24

Автомобиль каршеринга, который упал в реку, поднят из воды, сообщили ТАСС в экстренных службах.

По информации СМИ, дальше машину ждет соответствующая экспертиза.

Кроме того, по предварительной информации столичной прокуратуры, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Lexus двигался на красный сигнал светофора.

Установление обстоятельств дорожной аварии находится под контролем прокуратуры Юго-Восточного административного округа.

Об аварии стало известно ранее, 16 августа. В салоне автомобиля каршеринга находилось пять человек, машина столкнулась с другим транспортным средством, пробила ограждение и упала в воду.

В результате ДТП пострадало два человека, их доставили в больницу для оказания помощи. При этом одной из пострадавших является девочка 2020 года рождения.

