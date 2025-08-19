19 августа, 11:30Происшествия
Новости регионов: лесной пожар в ЛНР распространился на площади 500 гектаров
Лесной пожар в Луганской Народной Республике (ЛНР) распространился на площади 500 гектаров, сообщают местные власти. Для помощи в тушении прибыли сотрудники МЧС из Волгоградской области. Огонь уже уничтожил несколько жилых домов и подобрался к больнице.
До 25 человек выросло количество погибших из-за взрыва на заводе в Рязанской области, сообщает МЧС. Еще одно тело нашли при разборе завалов. Всего пострадали 158 человек. Часть раненых перевели в московские стационары.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.