19 августа, 11:30

Новости регионов: лесной пожар в ЛНР распространился на площади 500 гектаров

Новости регионов: режим ЧС введен в Станично-Луганском округе ЛНР из-за лесного пожара

Новости мира: протестующие в Белграде разбили окна в штаб-квартире правящей партии

Несколько автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе под Мытищами

Магазин "Пятерочка" загорелся в пригороде Санкт-Петербурга

"Московский патруль": жительница деревни Ваютино развела на участке незаконный зоопарк

"Московский патруль": четверо мужчин избили охранника одного из баров в Москве

"Московский патруль": двух мужчин задержали за незаконный вылов 20 кг карпов в Подмосковье

"Московский патруль": драка из-за отказа в сигарете произошла в Некрасовке

Спасатели нашли пропавших грибников в Хабаровском крае

Лесной пожар в Луганской Народной Республике (ЛНР) распространился на площади 500 гектаров, сообщают местные власти. Для помощи в тушении прибыли сотрудники МЧС из Волгоградской области. Огонь уже уничтожил несколько жилых домов и подобрался к больнице.

До 25 человек выросло количество погибших из-за взрыва на заводе в Рязанской области, сообщает МЧС. Еще одно тело нашли при разборе завалов. Всего пострадали 158 человек. Часть раненых перевели в московские стационары.

