Новости регионов: лесной пожар в ЛНР распространился на площади 500 гектаров

Лесной пожар в Луганской Народной Республике (ЛНР) распространился на площади 500 гектаров, сообщают местные власти. Для помощи в тушении прибыли сотрудники МЧС из Волгоградской области. Огонь уже уничтожил несколько жилых домов и подобрался к больнице.

До 25 человек выросло количество погибших из-за взрыва на заводе в Рязанской области, сообщает МЧС. Еще одно тело нашли при разборе завалов. Всего пострадали 158 человек. Часть раненых перевели в московские стационары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

