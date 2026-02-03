Форма поиска по сайту

03 февраля, 12:33

Мэр Москвы

Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии двух неэффективно используемых территорий, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Общая площадь территорий составляет 28,86 гектара. Они находятся в Новомосковском и Юго-Восточном административных округах и в настоящее время занимают устаревшие объекты. На них запланировано строительство более 220 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе производственные и общественно-деловые объекты. При этом будет создано более 3 тысяч рабочих мест.

Одна из территорий площадью 22,14 гектара находится в районе Коммунарка вдоль Институтского проезда, вблизи пересечения улицы Адмирала Корнилова с Проектируемым проездом № 133. Градостроительный потенциал участка – 183,46 тысячи квадратных метров недвижимости, такие как офисы и производственные базы различных предприятий.

Площадь второго участка – 6,72 гектара. Он расположен в районе Капотня, недалеко от парка 85-летия Московского нефтеперерабатывающего завода, по адресу 2-й квартал Капотни, владение 33, строение 1.

На данной территории планируется разместить коммунальную базу для бюджетного учреждения "Автомобильные дороги Юго-Восточного административного округа". Ее площадь составит 37 тысяч квадратных метров, при этом для сотрудников будет оборудован паркинг, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Ранее столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемых территорий нежилой застройки. Общая площадь участков, расположенных в Центральном и Северном административных округах, составляет 13,02 гектара. На их месте планируется построить около 190 тысяч квадратных метров новых объектов, в числе которых жилье для программы реновации, социальные и общественно-деловые здания, а также другие сооружения.

