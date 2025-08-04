Около 60 деловых центров появятся в Москве к 2030 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К 2030 году в 10 административных округах Москвы девелоперы достроят 58 бизнес-центров площадью около 3,3 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что бизнес-центры возведут в 33 районах. Больше всего объектов – 13 – появится на западе города, еще 12 офисных центров строят на севере и 10 – в центре. Реализация проектов позволит создать в Москве дополнительные рабочие места.

Как отметила пресс-служба градостроительного комплекса, бизнес-центры дополнят деловую инфраструктуру районов Хорошёво-Мнёвники, Якиманка, Лефортово, Замоскворечье, Марьина Роща, Ясенево, Коммунарка, Кунцево и других. Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что девелоперы занимаются проектами разного масштаба.

"На улице 3-й Хорошёвской строится деловой центр площадью около 135 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из двух 34-этажных башен, объединенных стилобатом, и двухэтажного корпуса", – указал он.

На Молдавской улице в Кунцеве появится офисный комплекс, площадь которого будет превышать 36 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из двух корпусов в семь и девять этажей. На улице Алексея Свиридова строится бизнес-центр из двух зданий с общей площадью более 21 тысячи квадратных метров.

В деловых объектах также запланированы дополнительные пространства для магазинов, точек питания, переговорных, а также автомобильных парковок.

Ранее стало известно, что в деловом центре "Москва-Сити" возведут жилой небоскреб One высотой 379,1 метра. На уровне 85-го этажа раскинется парк Sky Garden. Небоскреб One станет самым высоким жилым зданием в Европе и первым в "Москва-Сити". Общая площадь 90-этажного здания составит 294,3 тысячи квадратных метров. Строительство начнется уже в 2025 году.

