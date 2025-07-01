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01 июля, 07:30

Происшествия

Новости мира: в Индии пятиэтажный дом рухнул из-за оползня

Новости мира: в Индии пятиэтажный дом рухнул из-за оползня

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В Индии в городе Шимла произошло обрушение пятиэтажного жилого дома после оползня. Происшествие попало на видео: за считанные секунды здание полностью разрушилось. Благодаря своевременной эвакуации жильцов никто из людей не пострадал.

В Стамбуле в Турции произошли столкновения между полицией и группой мусульман. Несколько человек атаковали здание журнала "Леман" после публикации карикатуры на Пророка Мухаммада. Правоохранителям удалось вывести нападавших из редакции, однако для разгона толпы пришлось применять спецназ, щиты и слезоточивый газ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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