В Китае робот-гуманоид установил мировой рекорд, разогнавшись до 10 м/с

Фото: 123RF.com/obphumyee42

Мировой рекорд по бегу установил робот-гуманоид Bolt, собранный в Китае. Ему удалось разогнаться на беговой дорожке до 10 метров в секунду. Об этом сообщил разработчик из Ханчжоуского международного научно-технического центра инноваций при Чжэцзянском университете, передает ТАСС.

Свое имя робот-гуманоид получил в честь ямайского бегуна Усэйна Болта, знаменитого тем, что в 2009 году установил рекорд на дистанции 100 метров, преодолев ее за 9,58 секунды.

Для обеспечения безопасности во время ускорения андроид был зафиксирован на специальной раме с помощью страховочных тросов.

Разработкой робота занимались шанхайская компания MirrorMe Technology и чжэцзянский производитель Kaierda Robot.

Предыдущий рекорд в беге на 100 метров среди человекоподобных роботов вне лаборатории принадлежал андроиду Tiangong Ultra, созданному Пекинским центром инноваций в области гуманоидных роботов. Этот робот преодолел дистанцию за 21,50 секунды на Всемирных играх гуманоидных роботов в августе 2025 года.

Ранее гуманоидный робот Xueba 01 впервые поступил в аспирантуру в Китае. Он будет четыре года изучать драматическое и киноискусство в Шанхайской театральной академии, основное внимание уделяя традиционной китайской опере.

При росте 1,75 метра вес робота составляет всего 30 килограммов. У него силиконовое лицо с антропоморфными чертами взрослого мужчины с характерной мимикой.