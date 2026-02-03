Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 13:00

Наука

В Китае робот-гуманоид установил мировой рекорд, разогнавшись до 10 м/с

Фото: 123RF.com/obphumyee42

Мировой рекорд по бегу установил робот-гуманоид Bolt, собранный в Китае. Ему удалось разогнаться на беговой дорожке до 10 метров в секунду. Об этом сообщил разработчик из Ханчжоуского международного научно-технического центра инноваций при Чжэцзянском университете, передает ТАСС.

Свое имя робот-гуманоид получил в честь ямайского бегуна Усэйна Болта, знаменитого тем, что в 2009 году установил рекорд на дистанции 100 метров, преодолев ее за 9,58 секунды.

Для обеспечения безопасности во время ускорения андроид был зафиксирован на специальной раме с помощью страховочных тросов.

Разработкой робота занимались шанхайская компания MirrorMe Technology и чжэцзянский производитель Kaierda Robot.

Предыдущий рекорд в беге на 100 метров среди человекоподобных роботов вне лаборатории принадлежал андроиду Tiangong Ultra, созданному Пекинским центром инноваций в области гуманоидных роботов. Этот робот преодолел дистанцию за 21,50 секунды на Всемирных играх гуманоидных роботов в августе 2025 года.

Ранее гуманоидный робот Xueba 01 впервые поступил в аспирантуру в Китае. Он будет четыре года изучать драматическое и киноискусство в Шанхайской театральной академии, основное внимание уделяя традиционной китайской опере.

При росте 1,75 метра вес робота составляет всего 30 килограммов. У него силиконовое лицо с антропоморфными чертами взрослого мужчины с характерной мимикой.

Читайте также


науказа рубежом

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика