Рэпер Macan записал видео для возлюбленной во время прыжка с парашютом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mariamotina

Российский рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.), который сейчас проходит службу в армии, записал для своей девушки Марии Мотиной видео во время прыжка с парашютом.

Роликом возлюбленная музыканта поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Публикацию девушка сопроводила эмодзи.

"Как дела, жизнь моя?" – поинтересовался рэпер на видео.

В прошлом году стали распространяться призывы с "отменой" исполнителя. Основными причинами послужили его нахождение за границей и якобы игнорирование шестой повестки в военкомат.

Однако 28 ноября Macan все же начал срочную службу в отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. В его задачи входит охрана порядка в Московском регионе.

В январе этого года музыкант вместе с сослуживцами искупался в проруби на Крещение.