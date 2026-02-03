03 февраля, 12:43Шоу-бизнес
Рэпер Macan записал видео для возлюбленной во время прыжка с парашютом
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mariamotina
Российский рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.), который сейчас проходит службу в армии, записал для своей девушки Марии Мотиной видео во время прыжка с парашютом.
Роликом возлюбленная музыканта поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Публикацию девушка сопроводила эмодзи.
"Как дела, жизнь моя?" – поинтересовался рэпер на видео.
В прошлом году стали распространяться призывы с "отменой" исполнителя. Основными причинами послужили его нахождение за границей и якобы игнорирование шестой повестки в военкомат.
Однако 28 ноября Macan все же начал срочную службу в отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. В его задачи входит охрана порядка в Московском регионе.
В январе этого года музыкант вместе с сослуживцами искупался в проруби на Крещение.