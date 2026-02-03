АГР начнет выпуск автомобилей Jeland в первой половине 2026 года

Фото: agr.auto

Компании "АГР холдинг" и Defetoo объявили о расширении сотрудничества и запуске нового российского автомобильного бренда Jeland на рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Производство автомобилей под товарным знаком начнется в первой половине 2026 года.

В этот же период власти РФ планируют запустить все оставленные иностранными компаниями автозаводы. На данный момент производство с российскими и дружественными партнерами из Юго-Восточной Азии начали уже 80% площадок.

Таким образом, правительство рассчитывает на постепенное наращивание объемов производства и продаж автомобилей в 2026 году.

Вместе с тем эксперты предупреждают о подорожании автомобильного рынка в стране на 10% к августу текущего года и на 20% – к концу. При этом медленнее цены будут расти у "АвтоВАЗа". Это связано с внутренними изменениями в компании.