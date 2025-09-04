Восемь человек спасены из загоревшегося дома на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Восемь человек спасены из загоревшегося жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Пожар произошел в квартире, расположенной на 10-м этаже дома на Новопеределкинской улице. Там воспламенились личные вещи и мебель. В результате три человека, в том числе двое детей, были спасены из этой квартиры при помощи подъемного механизма.

Также огнеборцы спасли с помощью специализированных устройств еще пять человек, которые проживают в соседних квартирах.

Само возгорание удалось ликвидировать. В тушении были задействованы 29 специалистов и 8 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее из пожара на юго-западе Москвы были спасены три человека. Инцидент произошел в строящемся четырехэтажном здании на Профсоюзной улице, где воспламенились мусор и электропроводка.

В общей сложности огнеборцы эвакуировали 13 человек. Пожар удалось ликвидировать на площади 5 квадратных метров. При этом информация о пострадавших не поступала.

