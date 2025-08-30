Шесть человек спасли при пожаре на волгоградском рынке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Шесть человек спасли при пожаре на рынке в Волгограде, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, еще 600 человек эвакуировали. Возгорание локализовано на площади 3,2 тысячи квадратных метров, тушение огня продолжается.

Пожар на волгоградском рынке вспыхнул 30 августа. Там загорелись торговые павильоны и продукция. Изначально площадь возгорания составляла 1,2 тысячи "квадратов", однако позже она увеличилась.

Для тушения огня привлекли около 100 человек и 41 единицу техники. Работа огнеборцев осложняется плотной застройкой и высокой пожарной нагрузкой.

Региональная прокуратура начала проверку в связи с пожаром. Информация о пострадавших не поступала.