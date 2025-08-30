Площадь пожара на рынке в Волгограде выросла до 3 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Площадь пожара на рынке в Волгограде увеличилась до 3 тысяч квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, тушение осложняется плотной застройкой и высокой пожарной нагрузкой. Огнеборцы организовали бесперебойную подачу воду. На месте ЧП работают около 100 человек и 41 единица техники.

В свою очередь, региональная прокуратура начала проверку в связи с пожаром. В мэрии города уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

О возгорании на волгоградском рынке стало известно утром 30 августа. Торговые павильоны и продукция загорелись по адресу улица Михайлова, дом 3. Изначально для тушения огня привлекли 60 специалистов и 27 единиц техники.