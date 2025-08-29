СК возбудил дело после пожара на АЗС в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на АЗС в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщила пресс-служба управления ведомства по республике.

Уточняется, что дело было заведено по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

"По версии следствия, <...> на территории неработающей автозаправочной станции <...> в ходе перекачки газового топлива в цистерну произошло возгорание топливных паров с последующим воспламенением и хлопком", – говорится в сообщении.

В СК подчеркнули, что в данный момент выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств ЧП.

АЗС загорелась в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана в пятницу, 25 августа. Сообщалось, что причиной возгорания стала разгерметизация емкости газовоза, которая произошла во время перекачки газа.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, уточняли в региональном МЧС.

В свою очередь, прокуратура Дагестана сообщала, что намерена провести надзорные мероприятия, в рамках которых установит обстоятельства произошедшего. Также планировалось оценить соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности на объекте, где случилось ЧП.