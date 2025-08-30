Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 10:27

Происшествия

В Волгограде загорелся рынок на площади 1,2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "112"

Пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров произошел на рынке в Волгограде, заявили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание зафиксировано по адресу улица Михайлова, дом 3. Огонь охватил торговые павильоны и продукцию. Его тушат свыше 60 специалистов и 27 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Ранее неэксплуатируемое строение и склад загорелись на Люблинской улице в Щербинке. Для тушения огня спасатели привлекли пожарный поезд. Спустя время возгорание удалось локализовать и ликвидировать.

Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара. По факту случившегося правоохранители организовали процессуальную проверку.

Крупный ландшафтный пожар произошел в Крыму

Читайте также


происшествияпожаррегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика