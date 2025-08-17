17 августа, 03:57Происшествия
Пожар на складе в Щербинке потушен
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожар на складе в Щербинке полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
В ведомстве подчеркнули, что в результате возгорания никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
Неэксплуатируемое строение и склад загорелись на Люблинской улице в Щербинке вечером 16 августа. Спустя некоторое время огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 600 "квадратов". К тушению огня также подключали пожарный поезд.
По данным СМИ, в одном из зданий расположена букмекерская контора, в помещении могли находиться люди. Прокуратура контролирует установление причин пожара. По факту случившегося проводится процессуальная проверка.
Новости регионов: в Саратовской области сгорела яхта