17 августа, 03:57

Происшествия

Пожар на складе в Щербинке потушен

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар на складе в Щербинке полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве подчеркнули, что в результате возгорания никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Неэксплуатируемое строение и склад загорелись на Люблинской улице в Щербинке вечером 16 августа. Спустя некоторое время огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 600 "квадратов". К тушению огня также подключали пожарный поезд.

По данным СМИ, в одном из зданий расположена букмекерская контора, в помещении могли находиться люди. Прокуратура контролирует установление причин пожара. По факту случившегося проводится процессуальная проверка.

