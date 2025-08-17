Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

00:33

Происшествия

Пожарный поезд направлен для тушения огня в Щербинке

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарный поезд направили для помощи в тушении возгорания склада в Щербинке. Об этом сообщили в телеграм-канале Московской железной дороги.

В составе поезда цистерны с 153 тоннами воды и 4,7 тонны пенообразователя. Подчеркивается, что угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет, пожар не повлиял на движение поездов.

Неэксплуатируемое строение и склад загорелись на Люблинской улице в Щербинке вечером 16 августа. На месте ЧП уже работают пожарные, информация о возможных пострадавших пока не поступала.

По данным СМИ, в одном из зданий расположена букмекерская контора, в помещении могли находиться люди. Прокуратура контролирует установление причин пожара. По факту случившегося проводится процессуальная проверка.

Строящийся дом загорелся в подмосковном Красногорске

