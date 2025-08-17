Пожар в Щербинке локализован на 600 "квадратах"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарные локализовали возгорание склада в Щербинке на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Проводятся работы по полной ликвидации огня. Всего к тушению пожара привлечены 56 специалистов и 13 единиц техники.

Вечером 16 августа на Люблинской улице в Щербинке загорелись неэксплуатируемое строение и склад. Какая-либо информация о возможных пострадавших пока не поступала.

Как выяснили СМИ, в одном из зданий может находиться букмекерская контора, а в помещении могли быть люди. Для тушения огня на место также направили пожарный поезд. Прокуратура контролирует установление причин пожара.