Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 04:15

Транспорт

"Новости дня": в Москве прошли испытания беспилотного катера

"Новости дня": в Москве прошли испытания беспилотного катера

Беспилотный катер сможет создавать карты водоемов и искать нарушителей на Москве-реке

"Новости дня": испытания автономного катера прошли в Строгино

Музыкант Леван Горозия рассказал о создании песни "По Кольцевой" о московском метро

Городские камеры показали трафик на 25-м километре МКАД

Первый беспилотный катер начали тестировать в Москве

"Это Москва. Инфраструктура": в ожидании метро

Тестирование первого беспилотного катера началось на Москве-реке

"Москва едет": искусство управлять

Сотый поезд "Иволга 4.0" начали готовить к запуску на МЦД-4

После запуска первого в Москве беспилотного трамвая технологии дистанционного управления начали тестировать на речном транспорте. В районе Строгино прошли испытания автономного катера. Капитан передал штурвал оператору, который находился в нескольких километрах от реки – в университете транспорта.

Врачи предупреждают, что в России начинается сезон гриппа и ОРВИ. За последнюю неделю Роспотребнадзор зафиксировал резкий рост заболеваемости. Среди симптомов – высокая температура и слабость, при этом отмечается, что грипп опасен возможными осложнениями. Из-за этого важны быстрая диагностика и лечение, назначенное медиком.

Ограничения на снятие иностранной валюты наличными продлили еще на 6 месяцев, до 9-го марта 2026-го года. Если валютный счет был открыт до 9-го марта 2022 года, то его владелец может снять с него 10 тысяч долларов или аналогичную сумму в евро при условии, что он еще не использовал эту возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Центробанк также продлил на полгода запрет для банков брать комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортобществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика