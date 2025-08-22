Гарик Харламов рассказал, что Москва находится на первом месте по уровню комфорта

Москва находится на первом месте по уровню комфорта и сервиса. Об этом рассказал юморист Гарик Харламов в проекте "Москва едет" с советником заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлией Темниковой.

Комик отметил, что в целом в России сфера обслуживания точно на первых местах. Он подчеркнул, что ему есть с чем сравнивать, так как побывал во многих городах мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

