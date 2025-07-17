Защита Митрошиной заявила в полицию о взломе Instagram блогера

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Саша Митрошина, амбассадор дисциплины

Защита Александры Митрошиной написала в МВД России по Мещанскому району Москвы заявление о взломе аккаунта блогера в Instagram (принадлежит Meta, деятельность компании запрещена и признана экстремистской в России). Об этом адвокат Михаил Мушаилов рассказал в беседе с РИА Новости.

Ранее в социальной сети появилась публикация, в которой Митрошина якобы рассказала, что на протяжении последних недель работала над новым курсом. Ссылки на марафон появились также в ее личном блоге, однако спустя время супруг блогера Тимур Кошкаров сообщил о взломе страницы.

Юрист отметил, что к заявлению были приложены документы, подтверждающие, что публикация была сделана с чужого IP-адреса. Мушаилов напомнил, что Митрошина в настоящий момент находится под домашним арестом. Кроме того, ей нельзя пользоваться интернетом.

В случае, если бы блогер действительно опубликовала пост сама, следствие могло бы попросить суд ужесточить меру пресечения, подчеркнул адвокат.

Митрошину задержали в марте. Следователи предполагают, что она уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей и легализовала эти средства, купив недвижимость в столице.

Блогеру грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Помимо домашнего ареста и запрета на использование интернета и средств связи, ей также нельзя вступать в контакт с фигурантами дела и иными лицами, кроме близких родственников.

Митрошина пыталась обжаловать решение суда. Адвокат просил суд избрать для блогера запрет определенных действий, так как из-за ограничений она не может вести предпринимательскую деятельность. Тем не менее меру пресечения продлили и признали законной.