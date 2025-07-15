Мария Погребняк посоветовала Лере Кудрявцевой "выбрать себя и дочь" в конфликте с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в соцсетях личными переживаниями. Знаменитость написала, что устала бороться с алкогольной зависимостью супруга. Откровения теледивы нашли отклик не только у подписчиков: звезду поддержала блогер Мария Погребняк. Кроме того, по поводу отношений Кудрявцевой с мужем высказалась и близкая подруга Леры, юрист Катя Гордон. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я боюсь, что он умрет"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Lera Kudryavtseva

12 июля телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в своем телеграм-канале серию эмоциональных постов. В полутора десятках сообщений знаменитость откровенничала с подписчиками на тему личной жизни. В частности, Лера написала, что у нее больше нет ни сил, ни желания спасать мужа, хоккеиста Игоря Макарова, от алкогольной зависимости.





Лера Кудрявцева теле- и радиоведущая Я делала все, что могла. Спасала, лечила. Спасала, лечила. Спасала, лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники.

Звезда также добавила, что семейные проблемы ей приходится скрывать от коллег и от шестилетней дочери Маши, которая родилась в браке с Макаровым. Кроме того, Кудрявцева выложила аудио, на котором слышен ее плач, и написала, что в ее ситуации уже невозможно ничего сделать и она сдается, потому что устала находиться в созависимых отношениях и испытывать постоянную жалость и вину.

"Я стала созависимой. Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь, не дай бог, что-то произойдет – я всю жизнь себе этого не прощу. Бесконечная жалость и вина", – сокрушалась Лера.

Теледива предположила, что пожалеет о своих откровениях. На следующий день Лера действительно написала, что поступила опрометчиво, сделав личное публичным. 15 июля Кудрявцева отметила, что даже хотела удалить сообщения, но получила такую мощную поддержку от подписчиков, что решила этого не делать.

Семейную драму в интернет-шоу "Злые языки", выпуск которого вышел 14 июля, прокомментировала близкая подруга телеведущей, юрист Катя Гордон.





Катя Гордон юрист, теле- и радиоведущая Трещина в браке? Она это не скрывала. Он подвыпивать стал… Но, в отличие от Волочковой, он отправился в рехаб! И сейчас у них все замечательно.

Мимо откровений Кудрявцевой не смогла пройти и блогер, бизнесвумен Мария Погребняк. В своем телеграм-канале инфлюенсер выразила сочувствие Лере.





Мария Погребняк блогер Эти слова – крик души каждой женщины, запертой в таком аду. В этом "любовном" треугольнике: муж, жена и алкоголь <...> Это не просто "плохая привычка" мужа. Это чудовище, которое пожирает его, пожирает вас, пожирает вашу семью, ваши нервы, вашу жизнь. Это не любовница, интерес к которой может пройти. Это зависимость, которая цепляется мертвой хваткой и губит все на своем пути.

"Манипулировать вашим страхом и любовью, чтобы вы продолжали тонуть вместе с ним – это низко. Это невыносимо жестоко", – отметила она.

Кроме того, Мария посоветовала Лере "выбрать себя и свою дочь".

"Я задолбалась"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Lera Kudryavtseva

Аналогичный совет, но уже от подписчиков, Кудрявцева получала в апреле этого года. Тогда телеведущая тоже внезапно пустилась в откровения с интернет-аудиторией, решив поразмышлять, что будет, если публиковать только то, что думаешь.

"Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия", – писала Кудрявцева в своем телеграм-канале.

Телеведущая не уточняла, о каких проблемах идет речь и не комментировала домыслы фолловеров, однако проницательные подписчики предположили, что знаменитость страдает от алкогольной зависимости супруга. Одни предложили телезвезде уйти от мужа, потому что "не сможет она ему помочь, пока он не захочет". Другие же посчитали, что причиной пагубной привычки Макарова может быть существенная разница в возрасте с супругой – 16 лет. И тоже посоветовали "оставить мужа".

Однако психолог Ксения Куклина в беседе с изданием Woman.ru предположила, что в ближайшем будущем Кудрявцева вряд ли сможет решиться на развод.





Ксения Куклина психолог Лера Кудрявцева сейчас демонстрирует классическое поведение созависимого человека – эмоциональные качели между "я больше не могу'' и ''но я должна его спасти''. Ее пост – это крик души, искренний, но… минутный. Скоро она удалит его или смягчит, потому что в созависимых отношениях ''любовь'' часто путают с ''долгом''.

Люди в роли "спасателей" часто определяют свою ценность через решение проблем партнера и попытки его "исправить". Без этого они могут потерять смысл. Кроме того, разорвать нездоровые отношения, которые развиваются по кругу от веры в "исправление" до очередного срыва, возможно только с помощью терапии, отметила психолог.

Замкнутый круг

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Lera Kudryavtseva

По данным СМИ, в 2012 году 25-летний Макаров познакомился с 41-летней Кудрявцевой в одном из столичных ресторанов. Несмотря на разницу в возрасте, между ними закрутился страстный роман, который завершился свадьбой: пара узаконила отношения в июне 2013-го. Спустя пять лет супруги стали родителями дочери.

До прошлого года телеведущая даже не намекала на проблемы в семье. Однако в январе 2024 года она написала в своем блоге об алкогольной зависимости Макарова, назвала спиртное злом и рассказала, что ушла от мужа. По предположениям журналистов, супруг пристрастился к спиртному из-за спада в карьере. По некоторым данным, сейчас он числится в составе хоккейного клуба "Динамо" Москва.

Позже Лера сообщила подписчикам, что супруг проходит реабилитацию. При этом хоккеист в своих соцсетях никах не комментировал ситуацию. Правда, через три месяца после постов Кудрявцевой спортсмен опубликовал видео и фотографии с женой и дочерью, на которых вся семья казалась счастливой. Интернет-пользователи решили, что кризис миновал и пара воссоединилась.

При этом, по данным СМИ, сама телеведущая не употребляет алкоголь уже более 30 лет и якобы даже во время праздников не позволяет себе выпить бокальчик. Некоторые издания сообщали, что в прошлом у знаменитости были проблемы с алкоголем, но ей удалось побороть зависимость.