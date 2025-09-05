Эксперт из "ГАСКАР" назвала успешным подход Москвы к развитию беспилотных систем

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дроны от российских производителей помогают в поиске людей и доставке лекарств, рассказала в беседе с Агентством "Москва" директор по внешним коммуникациям "ГАСКАР" Фаина Филина.

Специалист заявила, что беспилотная сфера в России стремительно развивается благодаря технологическому прогрессу, государственной поддержке и растущему спросу на эффективные решения, а также добавила, что дроны могут использоваться для задач разной сложности.

"Например, для мониторинга различных объектов (природные массивы, дорожное движение, строительные объекты, линии электропередач, нефтепроводы), поиска людей и доставки лекарств в труднодоступные районы, аэрофотосъемки и картографии. Так, с помощью дронопорта компании "Гаскар" проводится мониторинг парковых пространств в Митино", – добавила Филина.

Успешный пример развития беспилотников показывает Москва, рассказала эксперт, обратив внимание на экономическую зону "Технополис Москва", где работают заводы, которые создают передовые беспилотники, программное обеспечение, а также такие комплектующие, как платы, камеры, моторы, АКБ и многое другое.

Созданию такого большого количества материалов помогает правительство Москвы, которое предоставляет налоговые льготы и другие меры поддержки, такие как понижения налога на прибыль и обнуление налоговых платежей на землю, имущество и транспорт.

"Есть возможность создания зон таможенного контроля. Они позволяют резидентам без уплаты таможенных пошлин и НДС ввозить на территорию ОЭЗ необходимые для организации производства комплектующие, оборудование и сырье. Благодаря таким мерам господдержки предприятия направляют сэкономленные средства на развитие и модернизацию производств, разработку новой продукции", – заключила Филина.

Ранее в Москве был запущен первый беспилотный трамвай по маршруту № 10 "Метро "Щукинская" – улица Кулакова". К 2030 году в планах перевести на беспилотное управление около 300 трамваев столицы.