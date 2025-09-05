Путин: Дальний Восток должен выйти вперед в цифровом развитии

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Дальний Восток должен стать передовым регионом в цифровом развитии России, в том числе в сфере оборота данных. Такое мнение высказал Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом, по его словам, необходимо учесть условия по конфиденциальности и безопасности данного оборота.

Помимо этого, президент предложил распространить экспериментальный правовой режим по применению БПЛА на все дальневосточные регионы. В первую очередь эта инициатива должна затронуть следующие сферы: использование цифровых платформ, искусственный интеллект и оборот данных.

Глава государства отметил, что данный режим уже действует на территории Сахалина. Благодаря нему беспилотные технологии испытываются в ускоренном формате.

В связи с этим российский лидер призвал кабмин организовать условия для широкого применения беспилотных технологий в дальневосточных регионах, в том числе на землях сельхозугодий, на производственных и логистических площадках, а также для охраны природы.

"Почему беспилотники не развиваются? Здесь (на Дальнем Востоке. – Прим. ред.) нет таких угроз, с которыми могут сталкиваться в густонаселенных районах страны", – уточнил Путин, добавив, что жизнь требует применения подобных технологий.

Президент сообщил, что для освоения технологий и разработки новых инноваций в стране к 2030 году будет открыто не менее 100 промышленных бизнес- и технопарков с необходимыми площадками и коммуникациями. Например, около 10 индустриальных парков появятся на Дальнем Востоке и в арктических регионах.

По словам российского лидера, инфраструктура индустриальных парков будет востребована среди компаний, которые только начинают работу над проектами по замещению иностранных вещей. Он заявил, что речь идет про стройматериалы, медоборудование и транспортную технику.

Подытоживая, глава государства призвал создавать на Дальнем Востоке условия для того, чтобы люди хотели жить в этом регионе. В частности, он порекомендовал развивать социальную и культурную сферы.

Ранее Путин анонсировал запуск на Дальнем Востоке пилотного проекта для обработки беспилотников в гражданских целях. Кроме того, президент заявлял о поддержке развития в данном регионе передовых и креативных отраслей, а также инфраструктуры экономики больших данных и искусственного интеллекта.

При этом работа по наращиванию научного и образовательного потенциала Дальнего Востока продолжается, уточнял он.

