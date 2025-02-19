Путин призвал активно развивать военные и гражданские БПЛА

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Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать как военные, так и гражданские беспилотники. Об этом глава государства сказал в рамках совещания по вопросам развития предприятия "Радар ммс".

"Одно из ключевых направлений работы предприятия – это создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооруженных сил. Хотел бы подчеркнуть в этой связи, что необходимо активно развивать оба этих направления. Об этом мы неоднократно говорили", – отметил президент РФ.

Глава государства также обратил внимание, что российские скоростные суда на подводных крыльях являются очень комфортными, безопасными и востребованными, но стоимость нужно снижать, чтобы сделать их доступнее.

Ранее Путин уже давал поручение кардинально ускорить развитие отрасли беспилотников в РФ. Президент отмечал, у России есть все необходимые ресурсы для этого. Кроме того, в стране также формируются все условия, чтобы перспективные стартапы в производстве БПЛА оперативно выходили на серийное производство.