Собянин: уже в конце 2026 года в метро Москвы появится первый беспилотный поезд
Первый беспилотный поезд в метро может появиться в конце 2026 года, заявил Сергей Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда".
По словам мэра, тестирование начнется уже в конце 2025 года.
"У нас частота движения поездов – самая высокая в мире. Очень трудно выдержать эти 90 секунд тактового движения. Но мы это решим. Беспилотный транспорт проходит три уровня тестирования – первый без пассажиров. Второй – с пассажирами, но с машинистом, который рядом страхует. И третий с пассажирами и уже без машиниста. Я думаю, что уже в конце 2026 года появится первый беспилотный поезд в метро", – отметил мэр.
По мнению Собянина, в будущем весь транспорт будет беспилотным, однако произойдет это не через год-два, а через десятилетия.
"При этом беспилотный рельсовый транспорт будет развиваться в первую очередь. Я надеюсь, уже в сентябре запустим первый беспилотный трамвай. А через 5 лет у нас две трети трамваев будут беспилотными. В первую очередь те, которые двигаются по выделенным путям", – заключил Собянин.
Ранее сообщалось, что Москва стала одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий в различные сферы городской жизни. Согласно проведенному исследованию, мегаполис занял высокие позиции по применению автономных технологий.
В частности, Москва по сравнению с такими городами, как Сан-Франциско, Лондон, Токио, Нью-Дели, Кейптаун и Бразилиа, демонстрирует более активное внедрение беспилотных систем в городскую инфраструктуру.
Помимо беспилотного трамвая, на МЦК курсирует автоматизированный поезд "Ласточка". Нейронные сети поезда самостоятельно оценивают ситуацию, принимают решения и выполняют необходимые действия, однако машинист находится в кабине. Полностью беспилотная "Ласточка" может начать курсировать по МЦК в 2026 году.
Также в Москве могут появиться электробусы с функцией беспилотного управления. Они будут оборудованы электроуправляемой рулевой рейкой, интеллектуальным контролем скорости и системой зрения, а также лидарами, камерами распознавания и радарами.
Москвичам рассказали, когда в городе начнется переход на беспилотный транспорт
