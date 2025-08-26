Собянин: уже в конце 2026 года в метро Москвы появится первый беспилотный поезд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый беспилотный поезд в метро может появиться в конце 2026 года, заявил Сергей Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда".

По словам мэра, тестирование начнется уже в конце 2025 года.

"У нас частота движения поездов – самая высокая в мире. Очень трудно выдержать эти 90 секунд тактового движения. Но мы это решим. Беспилотный транспорт проходит три уровня тестирования – первый без пассажиров. Второй – с пассажирами, но с машинистом, который рядом страхует. И третий с пассажирами и уже без машиниста. Я думаю, что уже в конце 2026 года появится первый беспилотный поезд в метро", – отметил мэр.

По мнению Собянина, в будущем весь транспорт будет беспилотным, однако произойдет это не через год-два, а через десятилетия.

"При этом беспилотный рельсовый транспорт будет развиваться в первую очередь. Я надеюсь, уже в сентябре запустим первый беспилотный трамвай. А через 5 лет у нас две трети трамваев будут беспилотными. В первую очередь те, которые двигаются по выделенным путям", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что Москва стала одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий в различные сферы городской жизни. Согласно проведенному исследованию, мегаполис занял высокие позиции по применению автономных технологий.

В частности, Москва по сравнению с такими городами, как Сан-Франциско, Лондон, Токио, Нью-Дели, Кейптаун и Бразилиа, демонстрирует более активное внедрение беспилотных систем в городскую инфраструктуру.

Помимо беспилотного трамвая, на МЦК курсирует автоматизированный поезд "Ласточка". Нейронные сети поезда самостоятельно оценивают ситуацию, принимают решения и выполняют необходимые действия, однако машинист находится в кабине. Полностью беспилотная "Ласточка" может начать курсировать по МЦК в 2026 году.

Также в Москве могут появиться электробусы с функцией беспилотного управления. Они будут оборудованы электроуправляемой рулевой рейкой, интеллектуальным контролем скорости и системой зрения, а также лидарами, камерами распознавания и радарами.

Москвичам рассказали, когда в городе начнется переход на беспилотный транспорт



