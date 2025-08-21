Минтранс: в РФ к 2050 году 50% всего транспорта будет беспилотным

Фото: 123RF/suwanphoto

Половина всех транспортных средств будут работать в беспилотном режиме к 2050 году. Такой прогноз сделал замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин, передает ТАСС.

"На сегодняшний день создаются различные среды для того, чтобы это все реализовать", – отметил Потешкин.

Уже осенью текущего года беспилотный трамвай с пассажирами начнет курсировать в Москве. Вагоновожатый в таких поездках будет только наблюдать за процессом и состоянием всех систем, однако вмешиваться в работу трамвая ему не придется.

Вместе с тем на декабрь 2025 года запланировано испытание беспилотного поезда в метро, а к 2030 году 30–40% трамвайной сети планируют сделать беспилотной для повышения безопасности.

Кроме того, на Московском центральном кольце (МЦК) провели очередные испытания полностью беспилотного поезда "Ласточка". Состав проверяют в разных условиях – так эксперты нарабатывают необходимые уровни автоматизации. Сейчас электропоезд постепенно переходит на четвертый, наивысший этап. На нем он сможет курсировать по линии без участия человека.