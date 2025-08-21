На МЦК прошли испытания полностью беспилотного поезда "Ласточка"

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 07:30

На Московском центральном кольце (МЦК) провели очередные испытания полностью беспилотного поезда "Ласточка".

Состав проверяют в разных условиях – так эксперты нарабатывают необходимые уровни автоматизации.

Сейчас электропоезд постепенно переходит на четвертый, наивысший этап. На нем он сможет курсировать по линии без участия человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

