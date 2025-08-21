21 августа, 07:30Транспорт
На МЦК прошли испытания полностью беспилотного поезда "Ласточка"
На Московском центральном кольце (МЦК) провели очередные испытания полностью беспилотного поезда "Ласточка".
Состав проверяют в разных условиях – так эксперты нарабатывают необходимые уровни автоматизации.
Сейчас электропоезд постепенно переходит на четвертый, наивысший этап. На нем он сможет курсировать по линии без участия человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Испытание поездов ВСМ Москва – Петербург начнется осенью 2027 года
- В Щербинке приступили к испытанию новой контактной сети для ВСМ Москва – Санкт-Петербург