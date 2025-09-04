Сергей Собянин объявил о начале реконструкции Большой Юшуньской улицы

На юго-западе Москвы начались работы по реконструкции Большой Юшуньской улицы. О масштабном проекте рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, четырехполосная дорога свяжет два крупных транспортных объекта – улицу Каховку и Балаклавский проспект, который входит в состав Южной рокады. Также организуют парковки, оборудуют остановки и реконструируют 26 съездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.