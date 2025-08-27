Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 14:27

Город

В Москве обновили асфальт в Волоколамском тоннеле

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Москве обновили асфальт в Волоколамском тоннеле. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ремонт провели на всем протяжении сооружения, длина которого составляет более 1,7 километра. В общей сложности отремонтировали около 40 тысяч квадратных метров.

Последний раз дорогу в этом месте меняли в 2021 году. Ремонт провели, чтобы устранить колейность и тем самым избежать аварийных ситуаций, говорится в сообщении.

Уточняется, что работы были проведены в несколько этапов. Сначала удалили существующий асфальтный слой, затем обработали смотровые колодца и дождеприемные решетки, а в конце положили новое дорожное полотно.

В ближайшее время планируется нанести на участок дорожную разметку.

Замена асфальтового покрытия проводилась ночью, в период наименьшей загруженности дорог, с временным закрытием отдельных полос для движения машин, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве начался ремонт Лужнецкой набережной. Подобные работы выполняются каждые пять лет на всех набережных, поскольку регулярная проверка состояния конструкций необходима для безопасного использования сооружений.

Читайте также


город

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика