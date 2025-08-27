Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Москве обновили асфальт в Волоколамском тоннеле. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ремонт провели на всем протяжении сооружения, длина которого составляет более 1,7 километра. В общей сложности отремонтировали около 40 тысяч квадратных метров.

Последний раз дорогу в этом месте меняли в 2021 году. Ремонт провели, чтобы устранить колейность и тем самым избежать аварийных ситуаций, говорится в сообщении.

Уточняется, что работы были проведены в несколько этапов. Сначала удалили существующий асфальтный слой, затем обработали смотровые колодца и дождеприемные решетки, а в конце положили новое дорожное полотно.

В ближайшее время планируется нанести на участок дорожную разметку.

Замена асфальтового покрытия проводилась ночью, в период наименьшей загруженности дорог, с временным закрытием отдельных полос для движения машин, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве начался ремонт Лужнецкой набережной. Подобные работы выполняются каждые пять лет на всех набережных, поскольку регулярная проверка состояния конструкций необходима для безопасного использования сооружений.