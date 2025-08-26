Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве начался ремонт Лужнецкой набережной. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.

"В этом году запланировано обновление нескольких набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки. Приступили к работам на Лужнецкой набережной, там приведем в порядок саму гранитную облицовку и выполним расшивку швов на площади свыше 25 тысяч "квадратов", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Процесс ремонта начался с очистки поверхности камня методом пескоструйной обработки, после которой будет сделана непосредственная расшивка, уточняет пресс-служба.

Швы между плитами будут очищены и промыты от старого наполнителя, затем заполнены полимерцементным материалом и затерты водонепроницаемым раствором.

Отмечается, что подобные работы выполняются каждые пять лет на всех набережных, поскольку регулярная проверка состояния конструкций необходима для безопасного использования сооружений. Со временем шовные материалы теряют прочность, что способно вызвать смещение либо выпадение гранитных плит.

Предусмотрено восстановление в исходное проектное положение недостающих и смещенных гранитных блоков облицовки подпорной стенки, карнизных элементов и парапетного ограждения там, где это требуется.

Кроме того, планируется заменить трубы и покрасить чугунное ограждение.

Ремонт на Лужнецкой набережной не доставит неудобств жителям города, поскольку строительные леса установлены со стороны воды и будут передвигаться с одного участка на другой, говорится в сообщении.

Ранее в центре Москвы начался капитальный ремонт левобережной эстакады Новоарбатского моста. Ремонт будут проводить поэтапно и с частичным перекрытием полос движения. К работам привлекут более 30 специалистов и около 15 единиц техники. Они заменят деформационные швы, асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.