Плановую замену асфальта на Тверской и 1-й Тверской-Ямской проведут в выходные

Фото: kgh.moscow

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по плановой замене асфальта на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы начнутся в 21:00 в пятницу, 15 августа, и закончатся до 05:00 понедельника, 18 августа. За это время будет заменено около 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения образовалась колейность, которая может стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости ремонта", – объяснил вице-мэр.

При этом работа будет вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме.

В связи с заменой асфальта с 15 по 18 августа на участке Тверской улицы будет временно перекрыто движение транспорта, предупредил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Основные работы пройдут в выходные дни, когда в город выезжает меньше машин. Просим автомобилистов заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений", – добавил он.

Таким образом, нельзя будет проехать по участкам улиц Тверской, 1-й Тверской-Ямской, по Садовой-Триумфальной улице, улицам Чаянова, Гашека и Юлиуса Фучика. Движение также будет перекрыто в 1-м и 2-м Тверских-Ямских переулках, Оружейном переулке и в переулке Александра Невского.

Кроме того, будет организовано двустороннее движение и временно запрещена парковка в переулках:



Настасьинском (от улицы Малая Дмитровка до Тверской);

Дегтярном (от улицы Малая Дмитровка до Тверской);

Старопименовском (от Воротниковского переулка до Тверской);

Мамоновском (от Трехпрудного переулка до Тверской);

Благовещенском (от Трехпрудного переулка до Тверской).

Кроме того, в Большом Путинковском переулке будет ограничено движение по двум полосам с 00:01 четверга, 14 августа, до 23:00 пятницы, 15 августа.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На этом участке последний раз полностью меняли дорожное покрытие в 2021 году, тогда также была использована технология бесшовной укладки. Она предполагает укладку одновременно по всей ширине проезжей части, что позволяет сократить срок работ. Без применения этой технологии замена дорожного покрытия заняла бы более недели.

Благодаря этому полотно эксплуатировалось четыре года без ремонта. Согласно нормативам, межремонтный срок службы дорог первой категории составляет три года. Именно к этой категории относится Тверская улица.

Ранее стало известно, что специалисты приступили к капитальному ремонту левобережной эстакады Новоарбатского моста. Ремонтные работы затронут участок, на котором расположены площадь Свободной России, перекрестки с улицами Новый Арбат и Конюшковской, а также съезды на Смоленскую и Краснопресненскую набережные.

К работам привлекут более 30 специалистов и около 15 единиц техники, которые заменят деформационные швы и асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.

